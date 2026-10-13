LAT: buvę pareigūnai, įsipainioję į milijoninės vertės kontrabandos bylą – kalti

Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai muitinės pareigūnus Romą Kavaliauską ir Romaną Cololo pripažino kaltais už tai, kad jie tyčia neatliko privalomų muitinio tikrinimo veiksmų ir tokiu būdu, veikdami organizuota grupe su kitais asmenimis, sudarė sąlygas kontrabanda iš Baltarusijos į Lietuvą įvežti didelius kiekius cigarečių ir neteisėtai jomis disponuoti.
Lietuvos apeliacinis teismas R. Kavaliauskui paskyrė galutinę 81 tūkst. eurų baudą, o R. Cololo – 59,2 tūkst. eurų baudą.
LAT teisėjų kolegija, išnagrinėjusi nuteistųjų gynėjo skundą, konstatavo, kad teisės taikymo klaidų ar esminių proceso pažeidimų nebuvo padaryta.
Ši LAT nutartis yra galutinė ir neskundžiama.
„Apeliacinės instancijos teismas tinkamai išnagrinėjo muitinės pareigūnų gynėjo skundą, visapusiškai įvertino įrodymus ir motyvuotai pagrindė išvadas dėl nuteistiesiems inkriminuotų nusikalstamų veikų įrodytumo bei kvalifikavimo“, – nurodoma LAT pranešime.
Bylos duomenimis, R. Cololo ir R. Kavaliauskas tyčia neatliko į muitinės teritoriją atvykusių transporto priemonių ir gabenamo krovinio patikros. Taip jie sudarė sąlygas kontrabandinėms cigaretėms patekti į Lietuvos teritoriją ir neteisėtai jomis disponuoti.
Be to, muitinės pareigūnai su kitais asmenimis veikė organizuota grupe. Byloje nustatyta, kad visus kartus kontrabandinių cigarečių įvežimas vyko pagal panašų veikimo mechanizmą, o nusikalstamose veikose dalyvavę asmenys buvo pasiskirstę užduotimis ir vaidmenimis.
„Vieni asmenys gabeno cigaretes iš Baltarusijos į Lietuvą, o muitinės pareigūnai, piktnaudžiaudami tarnybine padėtimi, sudarė sąlygas kroviniams kirsti valstybės sieną be privalomos muitinės kontrolės“, – paskelbė kasacinis teismas.
LAT konstatavo, kad asmenų veiksmai buvo tarpusavyje suderinti ir papildė vieni kitus, taip prisidedant prie bendro nusikalstamo sumanymo įgyvendinimo.
Byloje nustatyta, kad didelė cigarečių kontrabanda buvo gabenama 2019 m.
Asmenys, veikdami organizuota grupe pagal iš anksto parengtą planą, aptartą vaidmenų bei užduočių pasiskirstymą, turėjo tikslą Baltarusijoje įgytas 555 tūkst. pakelių cigarečių „NZ Gold“ ir 250 tūkst. pakelių cigarečių „Premier“ gabenti į Lietuvą.
Šių cigarečių bendra vertė – 2 mln. 787 tūkst. 965 eurai.
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