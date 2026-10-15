LAT atmetė Kurlianskio prašymą atnaujinti jo baudžiamąją bylą

„LAT priimta nutartis, kuria nutarta nuteistojo R. Kurlianskio prašymą dėl baudžiamosios bylos atnaujinimo dėl Konstitucinio Teismo nutarimo, kuriuo Žvalgybos įstatymo nuostatos pripažintos prieštaraujančiomis Konstitucijai, atmesti kaip nepagrįstą ir baudžiamosios bylos neatnaujinti“, – Eltai teigė LAT atstovė spaudai Tautvilė Merkevičiūtė.
Ši LAT nutartis yra galutinė ir neskundžiama.
R. Kurliansko gynėjas į LAT su minėtu prašymu kreipėsi rugsėjį.
Prašymas atnaujinti bylą buvo grindžiamas liepos 7 d. Konstitucinio Teismo (KT) nutarimu, kuriuo teismas paskelbė, jog kai kurios Žvalgybos įstatymo nuostatos prieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui ir konstituciniam teisinės valstybės principui. Į KT dėl minėto įstatymo nuostatų konstitucingumo su skundu kreipėsi R. Kurlianskis, kvestionavęs žvalgybos veiksmus renkant informaciją.
KT konstatavo, jog, siekdamas užtikrinti valstybės apsaugos funkcijos įgyvendinimą, įstatymų leidėjas gali įstatymu nustatyti galimybę naudoti prieš asmenis tam tikrus žvalgybos veiksmus. Tačiau, teismo vertinimu, priemonių taikymo pratęsimas, gautos žvalgybinės informacijos saugojimo ir naudojimo baudžiamajame procese sąlygos turi būti reglamentuotos taip, kad nebūtų pažeistos Konstitucijos garantuojamos asmenų teisės ir laisvės.
KT prieštaraujančiais Konstitucijai pripažino įstatymo nuostatas, kurios reguliuoja neviešo pobūdžio veiksmais gaunamos žvalgybos informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimo ir surinktos informacijos saugojimo, perdavimo sąlygas ir terminus.
Teismo nuomone, įstatymuose turi būti nustatyti ir žvalgybos informacijos saugojimo poreikio periodinės peržiūros, nepasitvirtinusios arba nebereikalingos žvalgybos informacijos sunaikinimo terminai, taip pat tokios žvalgybos informacijos panaudojimo baudžiamajame procese sąlygos, užtikrinančios, kad asmens teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą būtų ribojamos proporcingai.
Nutarimu taip pat pripažinta, kad Konstitucijai prieštarauja ir Žvalgybos įstatymo nuostatos, numatančios, kad apygardos teismo teisėjo nutartis atsisakyti sankcionuoti žvalgybos priemonių panaudojimo veiksmus arba atsisakyti pratęsti šių veiksmų atlikimo terminą galėjo būti skundžiama apygardos teismo pirmininkui, o ne aukštesnės instancijos teismui.
Nuteistas politinės korupcijos byloje
Šiuo metu R. Kurlianskis atviro tipo kalėjime atlieka jam teismo už korupcinio pobūdžio nusikaltimus skirtą 5 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.
Vykstant „MG Baltic“ politinės korupcijos bylos procesams įvairių instancijų teismuose, R. Kurlianskis ir jo advokatai teigė, kad daugiau nei 10 metų trukęs jo sekimas buvo neproporcingas ir neteisėtas.
Advokatas Simonas Slapšinskas, apeliacinės instancijos teisme ginčijęs kriminalinės žvalgybos duomenų teisėtumą, pažymėjo, kad prieš jo klientą, bylos duomenimis, buvo iškeltos dvi kriminalinės žvalgybos bylos. Pasak advokato, vienoje bylų naudota kitoje byloje gauta informacija, o tokie veiksmai, pasak S. Slapšinsko, pažeidžia Baudžiamojo proceso kodekso nuostatas.
Advokato teigimu, Valstybės saugumo departamentas (VSD), taikydamas žvalgybos veiksmus, R. Kurlianskį sekė nuo 2005 iki 2018 m. Jo manymu, tokie veiksmai buvo neproporcingi, tai sustiprina ir faktas, jog R. Kurlianskis buvo sekamas daugiau negu 10 metų, nepradedant jokio tyrimo.
Dėl šios situacijos R. Kurlianskis kreipėsi į KT su individualiu skundu.
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