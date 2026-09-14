Kubietis šokių mokytojas įtariamas GRU nurodymu organizavęs teroro aktus Lietuvoje

Pasak jo, Rusijoje salsos ir bačiatos mokytoju dirbantis vyras socialiniuose tinkluose verbavo daugiausia darbo ieškančius Lotynų Amerikos šalių piliečius, kurie galėjo laisvai judėti Šengeno erdvėje.
Žurnalistų surinktais duomenimis, O. Romagoza Durruthy nuo 2024 metų gegužės iki rugsėjo koordinavo Rusijos GRU suplanuotus teroro aktus Lenkijoje, Čekijoje, Rumunijoje ir Lietuvoje.
Lietuvoje jis siejamas su 2024 metų rugsėjį Šiauliuose rengtais pasikėsinimais padegti bendrovės „TVC Solutions“ teritorijoje laikytas Ukrainai skirtas radijo bangų spektro analizavimo mobiliąsias stotis, naudojamas ir dronams aptikti.
„TVC Solutions“ direktoriaus Ramūno Dirmeikio įmonė tąkart buvo pagaminusi daugiau nei pusę užsakymo – 18 iš trisdešimties stočių.
Teisėsaugos duomenimis, daugiau kaip 1,5 mln. eurų vertės įrangą mėginta padegti 2024 metų rugsėjo 17 ir 22 dienomis. To padaryti nepavyko, vieną kartą sutrukdė praeiviai, kitą – padegamasis skystis užsiliepsnojo, tačiau ugnis į įrenginius nepersimetė.
Pasak LRT Tyrimų skyriaus, operacijai Lietuvoje buvo užverbuoti kolumbiečiai, kubiečiai, ispanas, baltarusis ir rusas. Jiems buvo užsakomi lėktuvų bilietai, viešbučiai ir taksi, perduodama informacija apie taikinį.
Tyrimo duomenimis, dalis įtariamųjų nežinojo, kad tikrasis operacijos užsakovas yra Rusijos GRU. Šiauliuose teisiamų asmenų advokatai žurnalistams teigė, kad jų ginamieji tikino gavę užduotį esą pagąsdinti verslo konkurentus.
LRT skelbia, kad O. Romagoza Durruthy vykdytojų ieškojo socialinių tinklų „Telegram“ ir „Facebook“ grupėse. Naudodamasis keliomis skirtingomis paskyromis, jis siūlė uždarbį Europoje, kai kuriais atvejais ieškojo ir karinę patirtį turinčių žmonių.
Vienas jo užverbuotas kolumbietis, anot tyrimo, 2024 metų gegužę surengė du išpuolius Lenkijoje – Varšuvoje ir Radome, o vėliau padegė autobusų depą Prahoje. Kitas kolumbietis buvo sulaikytas Rumunijoje, kai ruošėsi padegti atliekų perdirbimo bendrovę.
Šiuo metu Lietuvoje yra sulaikyti septyni teroristine veikla įtariami ar kaltinami asmenys, dar trims, tarp jų O. Romagozai Durruthy, išduoti tarptautiniai arešto orderiai. Viena iš ieškomų įtariamųjų – kubietė Mayra Eukaris de la Lastra Nistal (Maira Eukaris De La Lastra Nistal) – šiemet sulaikyta Panamoje.
Dviejų pagrindinių Šiaulių išpuolio organizatorių – Kubos piliečių Alexeiso Pecoroso (Aleksejaus Pekoros) ir O. Romagozos Durruthy – ieškoma tarptautiniu mastu.
Tyrimą LRT atliko kartu su Vokietijos „Deutsche Welle“, Čekijos visuomeninio transliuotojo tiriamųjų žurnalistų komandomis ir Europos transliuotojų sąjungos Tiriamosios žurnalistikos platforma.
BNS skelbė, kad sausį teismui perduotoje byloje Baltarusijos, Kolumbijos, Ispanijos, Ispanijos ir Kolumbijos, Kubos bei Rusijos piliečiai kaltinami dalyvavimu teroristinėje grupėje, pasikėsinimu padaryti teroro aktą ir teroristinės veiklos finansavimu. Visiems kaltinamiesiems taikoma griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas.
Naujausi komentarai