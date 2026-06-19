Iš klebonijos jaunuolis pavogė įspūdingą sumą eurų

Kaip penktadienį pranešė prokuratūra, ikiteisminis tyrimas dėl vagystės buvo pradėtas praėjusių metų gruodį, kai vienos Panevėžio rajono parapijos klebonas pasigedo didelės pinigų sumos, laikytos stalčiuose bei nerakintame seife.
Nurodoma, kad dėl vagystės buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, jo metu ir nustatytas įtariamasis – vietos gyventojas M. B., kuris kartais dirbdavo įvairius darbus klebonijoje ir žinojo, kaip galima patekti į vidų.
Atlikę kratas, kriminalistai jaunuolio bei jo giminaitės namuose rado visus pavogtus pinigus, išskyrus JAV dolerius. Buvo nustatyta, kad netrukus po vagystės kaltinamasis valiutos keitykloje mieste juos išsikeitė į eurus ir vėliau įnešė į savo banko sąskaitą.
Prokuratūra skelbia, jog jaunuolis savo kaltę pripažino visiškai. Už šį nusikaltimą jam gresia bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Byla perduota nagrinėti Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmams.
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