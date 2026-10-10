Kalėjimų tarnybos vadovas toliau siekia ikiteisminio tyrimo dėl eksministro veiksmų

Tai šią savaitę BNS patvirtino pats M. Kairys ir Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas Giedrius Janonis.
„Nutraukimas yra apskųstas, nes, mano nuomone, dar neatlikti visi veiksmai. Jis (tyrimas – BNS) atliktas neišsamiai. (...) Nutraukimą (skundžiau – BNS) aukštesniajam prokurorui ir teismui“, – BNS sakė Kalėjimų tarnybos vadovas.
Jis taip pat patvirtino, kad Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) vykdytame tyrime M. Kairiui anksčiau suteiktas pranešėjo statusas tebegalioja.
„Taip, pranešėjo statusas nepanaikintas. (...) Kiek žinau, procese pranešėjo statusas niekada neišnyksta“, – kalbėjo M. Kairys.
Pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą, kompetentinga institucija šį statusą gali panaikinti tik tuomet, kai pats pranešėjas to prašo arba paaiškėja, kad pranešime jis tyčia pateikė melagingą informaciją apie galimą pažeidimą.
Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovo G. Janonio duomenimis, teismas dar liepą gavo M. Kairio skundą dėl nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą.
„Sprendimas turėtų būti kitą savaitę“, – BNS sakė G. Janonis.
Generalinės prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė BNS nurodė, kad ikiteisminis tyrimas dėl įtariamo kišimosi į valstybės tarnautojo veiklą gegužės 29-ąją nutrauktas konstatavus, jog nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
Ji vėliau patikslino, kad galutinis sprendimas dėl tyrimo nutraukimo dar nepriimtas. Remiantis Baudžiamojo proceso kodeksu, aukštesniojo prokuroro nutartis gali būti skundžiama ikiteisminio tyrimo teisėjui, o šio sprendimas – aukštesniajam teismui.
„Jeigu panaikins nutarimą, teismų sprendimai yra vykdomi ir bus dirbama pagal teismų sprendimus“, – pabrėžė G. Vitkauskaitė-Šatkauskienė.
BNS rašė, kad Kalėjimų tarnybos vadovu M. Kairys paskirtas 2024 metų spalį. Pernai liepą, pareigas einant tuomečiam „Nemuno aušros“ deleguotam teisingumo ministrui R. Mockui, jam skirtos dvi tarnybinės nuobaudos – papeikimas ir griežtas papeikimas.
Griežtą papeikimą Vyriausybė M. Kairiui skyrė dėl neteisėtai naudoto tarnybinio transporto, tarnybai padarant 2156 eurų žalą, o papeikimą – dėl neracionalaus pirkimo, kai dėl išorės tiekėjo atliktos Kauno kalėjimo inventorizacijos sukelta 35,6 tūkst. eurų žala.
Tuomet R. Mockus pasiūlė atleisti Kalėjimų tarnybos vadovą iš pareigų, bet tai iš esmės užkardė STT tyrime įgytas pranešėjo statusas.
Minėtos dvi nuobaudos M. Kairiui nebegalioja, tačiau šią savaitę jau teisingumo ministrės Ritos Tamašunienės siūlymu Ministrų kabinetas pareigūnui skyrė papeikimą už resocializacijos pertvarką Kauno kalėjime.
Abejodamas jos pagrįstumu, šią nuobaudą M. Kairys taip pat žadėjo skųsti teismui.
M. Kairys Kalėjimų tarnybai vadovauja nuo 2024 metų gegužės 10 dienos.
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