Į Lietuvą atvykusius žydus apspjovusiam vyrui siūloma apriboti laisvę

Prokuroras prašo kaltu dėl kurstymo prieš žmonių grupę dėl jų žydų tautybės ir religijos bei viešosios tvarkos pažeidimo pripažinti sostinės gyventoją G. L. (gim. 1972 m.).
Minėtas G. L. yra Gintaras Liutkevičius, socialinėje erdvėje prisistatantis kaip Grafas Liutkevičius. Jis vasarą socialiniame tinkle „Facebook“ buvo paviešinęs vaizdo įrašą su užrašu „Naujas IŠŠŪKIS: „apspjauk sionistą ir paviešink“.
Vaizdo įraše matyti, kaip G. Liutkevičius prieina prie žydų tautybės asmenų, bando juos kalbinti lietuviškai, tačiau jie paprašo kalbėti angliškai. Tuomet galimai įrašo autorius angliškai sako girdėjęs, esą žydai mėgsta spjaudyti ant krikščionių. Vyrai tai bando neigti. Tada vaizdo įrašo autorius liepia vyrams važiuoti namo, o vėliau juo apspjaudo.
Pasak prokuratūros, G. L. kaltinamas tuo, jog liepą viešoje vietoje Vilniuje, elgdamasis agresyviai ir įžūliai, piktybiškai tyčiodamasis, be priežasties, priėjęs prie trijų laikinai į Lietuvą atvykusių žydų tautybės asmenų, judaizmo religijos mokytojų – rabinų, tuo metu filmuodamas telefonu, savo žodžiais ir veiksmais (apspjaudamas) juos niekino, iš jų tyčiojosi ir skatino neapykantą dėl jų žydų tautybės ir judaizmo religijos. Tokiais savo veiksmais G. L. demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką.
G. L. kaltinamas ir tuo, kad šiuo nufilmuotu vaizdo įrašu su neapykantos kalba G. L. kelis kartus viešai pasidalino socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje paskelbdamas iššūkį, kuriuo buvo kurstoma neapykanta prieš žmones dėl jų žydų tautybės ir judaizmo religijos, taip pat viešai paskelbė papildomą vaizdo įrašą, kuriuo mėgino teisinti savo neapykantos prieš žydų tautybės asmenis ir jų religiją veiksmus. Visi šie viešai paskelbti vaizdo įrašai G. L. inkriminuojami kaip antisemitinės neapykantos kalbos nusikaltimai.
Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras teismo prašo priimti baudžiamąjį įsakymą, kuriuo G. L. būtų pripažintas kaltu dėl šių nusikaltimų ir jam būtų paskirtas laisvės apribojimas 12 mėnesių, šiuo laikotarpiu įpareigojant G. L. būti savo gyvenamojoje vietoje nuo 22 val. iki 6 val., pradėti dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje, neatlygintinai išdirbti 80 valandų socialinių paslaugų įstaigose, kurios rūpinasi senyvo amžiaus ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis bei sudalyvauti elgesio pataisos programoje. G. L. taip pat turi atlyginti nukentėjusiųjų patirtą neturtinę žalą.
Byla baudžiamuoju įsakymu baigiama, kai įtariamasis pripažįsta kaltę. Baudžiamasis įsakymas prilygsta nuosprendžiui, jis tik priimamas nerengiant žodinio nagrinėjimo teisme.
ELTA primena, kad Policijos departamentas skelbė, jog policija gavo pranešimą, kad liepos 5 d., apie 23 val., socialiniame tinkle ,,Facebook“ vyras (gim. 1972 m.) įkėlė vaizdo įrašą, jame jis Vilniuje, Dūkštų gatvėje, viešai tyčiojosi, kurstė neapykantą, diskriminavo žmonių grupę dėl jų tautybės, kalbos, kilmės, religijos, tikėjimo, o tiksliau – priėjęs prie viešoje vietoje stovinčių trijų asmenų juos apspjovė bei skatino ir kitus asmenis tai daryti.
Įtariamasis trumpam buvo uždarytas į areštinę.
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