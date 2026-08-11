 Gedimus šalinę ESO darbuotojai išvydo šiurpų vaizdą

Gedimus šalinę ESO darbuotojai išvydo šiurpų vaizdą

2026-08-11 07:07
BNS inf.

Varėnos rajone elektros linijos gedimus šalinę „Energijos skirstymo operatoriaus“ darbuotojai rado nutrūkusį laidą, o šalia jo – mirusio vyro kūną, antradienį pranešė Policijos departamentas.

<span>Gedimus šalinę ESO darbuotojai išvydo šiurpų vaizdą</span>
Gedimus šalinę ESO darbuotojai išvydo šiurpų vaizdą / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

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1996-aisiais gimusio vyro kūnas aptiktas pirmadienį, apie 4.05 val., Praudos kaime esančiame lauke.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Šiame straipsnyje:
eletra
miręs žmogus
nelaimė

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