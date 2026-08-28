Gavote tokią SMS? Jokiu būdu nedarykite šios klaidos

„Gyventojams verta žinoti, kad VMI niekada nesiunčia SMS žinučių, kuriose yra papildomos nuorodos ir nurodomos konkrečios mokesčių, permokų ar baudų sumos. Šią informaciją klientai gali rasti tik prisijungus prie Mano VMI sistemos“, – primena VMI vadovas Martynas Endrijaitis, ragindamas gyventojus išlikti budriems ir saugoti savo duomenis.
Anksčiau užfiksuota melagingos informacijos siuntimo el. paštu ir apgaulingų svetainių kūrimo atvejų. Gyventojams rekomenduojama visada atidžiai tikrinti, kas informaciją atsiuntė, taip pat neatidarinėti neaiškių dokumentų, o informaciją apie pajamų deklaracijas, permokas ar mokėtinas sumas pasitikrinti savarankiškai per VMI interneto svetainę prisijungus prie Mano VMI ar Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS).
Ką daryti gavus melagingą pranešimą?
Visais atvejais, jei kyla įtarimas dėl melagingų pranešimų, nespausti ant nuorodų, nevesti savo asmens duomenų.
Suabejojus pranešimo tikrumu klientai visada gali susisiekti su VMI parašydami el. laišką į [email protected] (kartu pridedant gauto pranešimo vaizdą), arba paskambinę telefonu +370 5 260 5060.
Tai pat galima tiesiogiai pranešti apie incidentą Nacionalinio kibernetinio saugumo centrui (NKSC):
- Užpildant formą
- Parašant el. laišką: [email protected]
- Paskambinant numeriu 1843
Dėl įvairių sukčiavimo atvejų VMI nuolat bendradarbiauja su NKSC.
Daugiau informacijos apie tai, ką daryti gavus įtartiną pranešimą galima rasti VMI puslapyje. Konsultacijos mokesčių klausimais teikiamos telefonu +370 5 260 5060. Paslaugos ir konsultacijos klientų aptarnavimo padaliniuose – su išankstine rezervacija.
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