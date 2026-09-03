„Foxpay“ byla: Vilhelmo Germano, Mindaugo Navicko advokatai prašo kelių dienų

Pasak V. Germano atstovo Lino Belevičiaus, kaltinamųjų advokatai papildomus dokumentus iš ieškovių gavo tik trečiadienį, todėl neturėjo laiko su jais susipažinti, ir tam tikslui prašo teismo bent porai dienų atidėti nagrinėjimą.
„Teismo sprendimas pateikti dokumentus buvo prieš daugiau nei pusantro mėnesio, buvo pakankamai laiko tai padaryti“, – teismo posėdyje ketvirtadienį sakė L. Belevičius.
Bylos nagrinėjimas liepos viduryje jau buvo atidėtas rugsėjui, kaltinamųjų advokatų prašymu ieškovių – Honkongo ir Portugalijos įmonių – atstovus įpareigojus pateikti papildomus dokumentus.
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