 „Foxpay“ byla: Vilhelmo Germano, Mindaugo Navicko advokatai prašo kelių dienų

„Foxpay“ byla: Vilhelmo Germano, Mindaugo Navicko advokatai prašo kelių dienų

2026-09-03 09:25
Evelina Paškovskytė (BNS)

Vilniaus miesto apylinkės teismui ketvirtadienį ketinant atverti su finansinių technologijų įmone „Foxpay“ susijusią Vilhelmo Germano, Mindaugo Navicko ir dar dviejų asmenų baudžiamąją bylą, kaltinamųjų atstovai vėl prašo atidėti posėdį bent kelioms dienoms.

Vilhelmas Germanas
Vilhelmas Germanas / R. Riabovo/ BNS nuotr.

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Pasak V. Germano atstovo Lino Belevičiaus, kaltinamųjų advokatai papildomus dokumentus iš ieškovių gavo tik trečiadienį, todėl neturėjo laiko su jais susipažinti, ir tam tikslui prašo teismo bent porai dienų atidėti nagrinėjimą.

„Teismo sprendimas pateikti dokumentus buvo prieš daugiau nei pusantro mėnesio, buvo pakankamai laiko tai padaryti“, – teismo posėdyje ketvirtadienį sakė L. Belevičius.

Bylos nagrinėjimas liepos viduryje jau buvo atidėtas rugsėjui, kaltinamųjų advokatų prašymu ieškovių – Honkongo ir Portugalijos įmonių – atstovus įpareigojus pateikti papildomus dokumentus.

Šiame straipsnyje:
Vilhelmas Germanas
Mindaugas Navickas
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sukčiavimas

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