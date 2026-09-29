Fiktyvaus stadiono remonto byla: buvę savivaldybės administracijos darbuotojai lieka nuteisti

Šioje byloje nuteista buvusi administracijos direktorė Vida Rekešienė, buvęs jos pavaduotojas Darius Juodaitis ir dar 2 administracijos darbuotojai. Taip pat kaltais pripažinti ir 3 asmenys, vykdę bei kontroliavę statybos darbus.
Tyrimo duomenimis, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, siekdami gauti valstybės biudžeto dotaciją Naujamiesčio pagrindinės mokyklos sporto aikštyno atnaujinimo darbams, piktnaudžiaudami savo įgaliojimais, suklastojo dokumentus, kuriuose buvo imituojamas aikštyno atnaujinimo darbų atlikimas ir pabaigimas.
Jurbarko rajono savivaldybės darbuotojai, žinodami, kad didžiosios dalies mokyklos sporto aikštyno atnaujinimo darbų rangovas neatliko ir faktinių išlaidų nepatyrė, suklastotus dokumentus pateikė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.
Kaip skelbia prokuratūra, ikiteisminiam tyrimui vadovavusiam ir valstybinį kaltinimą teisme palaikiusiam Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorui Valentinui Aleknai pavyko įrodyti, kad specialią dotaciją Jurbarko rajono savivaldybės darbuotojai iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos gavo panaudoję apgaulę – pateikę suklastotus dokumentus apie tariamai įvykdytus stadiono darbus. Vėliau savivaldybė iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos gautas lėšas pervedė faktiškai atnaujinimo darbų neatlikusiai ir tokių išlaidų nepatyrusiai bendrovei. Pastaroji bendrovė bankrutavo neįvykdžiusi numatytų darbų.
Kauno apygardos teismas prokuroro kaltinimus iš esmės patvirtino ir konstatavo, kad tokiu būdu, apgaule gavus subsidiją už realiai nesuteiktus statybos darbus, savivaldybei buvo padaryta didelė – 206 tūkst. eurų turtinė žala.
Apeliacinės instancijos teismas nuteistiesiems skyrė nuo pusantrų iki pustrečių metų laisvės atėmimo bausmes ir jų vykdymą atidėjo. V. Rekešienei, D. Juodaičiui ir dviem savivaldybės specialistams trims metams atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje ar eiti valstybės tarnautojo, ar jam prilyginto asmens pareigas.
Keturi kaltinamieji dėl kredito, paskolos, tikslinės paramos, subsidijos ar dotacijos panaudojimo ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką išteisinti, nes nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
Statybos techninę priežiūrą vykdęs asmuo buvo pripažintas kaltu dėl piktnaudžiavimo ir dokumentų klastojimo, bet atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Juridinio asmens, turėjusio atlikti Naujamiesčio pagrindinės mokyklos sporto aikštyno atnaujinimo darbus, darbų vykdytojas A. S. ir šios įmonės komercijos direktoriaus pareigas ėjęs P. A. pripažinti kaltais dėl dokumentų klastojimo ir padėjimo piktnaudžiauti valstybės tarnautojams. Šiems asmenims teismas skyrė po pustrečių metų laisvės atėmimo bausmes, ir jų vykdymą atidėjo dvejiems metams.
Ikiteisminį tyrimą organizavo ir valstybinį kaltinimą teisme palaikė Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras V. Alekna, tyrimą atliko Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai.
Kauno apygardos teismo rugsėjo 24 d. nuosprendis per 3 mėnesius nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas kasacine tvarka Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
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