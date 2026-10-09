Druskininkuose 11-metis sužalojo bendraamžį, vaikas išvežtas į ligoninę

2015 metais gimęs berniukas paaiškino, kad tą pačią dieną, apie 12.30 val., Druskininkuose, stadione, ant jo gulinčio užšoko kitas nepilnametis.
Policija aiškinasi įvykio aplinkybes.
Į Druskininkų ligoninę ketvirtadienio popietę pristatytas nepilnametis, kurį sužalojo bendraamžis, penktadienį pranešė Policijos departamentas.
2015 metais gimęs berniukas paaiškino, kad tą pačią dieną, apie 12.30 val., Druskininkuose, stadione, ant jo gulinčio užšoko kitas nepilnametis.
Policija aiškinasi įvykio aplinkybes.
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