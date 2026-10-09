 Druskininkuose 11-metis sužalojo bendraamžį, vaikas išvežtas į ligoninę

Druskininkuose 11-metis sužalojo bendraamžį, vaikas išvežtas į ligoninę

2026-10-09 08:36
BNS inf.

Į Druskininkų ligoninę ketvirtadienio popietę pristatytas nepilnametis, kurį sužalojo bendraamžis, penktadienį pranešė Policijos departamentas.

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<span>Druskininkuose 11-metis sužalojo bendraamžį, vaikas išvežtas į ligoninę </span>
Druskininkuose 11-metis sužalojo bendraamžį, vaikas išvežtas į ligoninę / P. Paleckio / BNS nuotr.

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2015 metais gimęs berniukas paaiškino, kad tą pačią dieną, apie 12.30 val., Druskininkuose, stadione, ant jo gulinčio užšoko kitas nepilnametis.

Policija aiškinasi įvykio aplinkybes.

Šiame straipsnyje:
Druskininkai
nepilnametis
sužalojimai

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