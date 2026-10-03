 Per didelę avariją Prienų rajone nukentėjo 5 žmonės

Per didelę avariją Prienų rajone nukentėjo 5 žmonės

2026-10-03 08:50
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Per didelę avariją penktadienio vakarą Prienų rajone nukentėjo penki žmonės.

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<span>Per didelę avariją Prienų rajone nukentėjo 5 žmonės</span>
Per didelę avariją Prienų rajone nukentėjo 5 žmonės / D. Labučio / ELTOS nuotr.

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Į eismo įvykį pateko trys transporto priemonės.

Kaip pranešė Policijos departamentas, eismo nelaimė įvyko apie 20.20 val. ties Skriaudžių kaimu, kelio Mauručiai–Vinčai–Puskelniai 10-ame kilometre.

Automobilis BMW 520D, vairuojamas vyro (gim. 1982 m.), atsitrenkė į ta pačia kryptimi važiavusį traktorių „DF 25-4“, kurį vairavo vyras (gim. 1958 m.).

Po susidūrimo, traktorius nuvažiavo nuo kelio į griovį, o automobilis BMW išvažiavo į priešingą eismo juostą ir susidūrė su priešpriešiais važiavusiu automobiliu „Seat Alhambra“ su priekaba, kurį vairavo vyras (gim. 1977 m.).

Per eismo įvykį sužaloti traktoriumi važiavusi moteris (gim. 1959 m.), automobilio BMW vairuotojas ir keleivė (gim. 2018 m.) bei automobilio „Seat“ keleivė (gim. 1978 m.).

Visi jie po medikų suteiktos pagalbos gydomi ambulatoriškai.

Tuo metu „Seat“ vairuotojas paguldytas į ligoninę Kaune.

Dėl avarijos pradėtas ikiteisminis tyrimas.

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