 Dėl Kirgizijoje dingusio lietuvių alpinisto – naujausia žinia

Dėl Kirgizijoje dingusio lietuvių alpinisto – naujausia žinia

2026-08-11 09:38
Vakaris Vingilis (BNS)

Užsienio reikalų ministerija (URM) skelbia, kad nustatyta paskutinė žinoma prieš kelias dienas Kirgizijos kalnuose dingusio lietuvio Sergejaus Rubcovo vieta.

Kirgizijos kalnuose dingo trys alpinistai, tarp jų yra lietuvis Sergejus Rubcovas (dešinėje).
Kirgizijos kalnuose dingo trys alpinistai, tarp jų yra lietuvis Sergejus Rubcovas (dešinėje). / Feisbuko nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Anot ministerijos, Lietuvos ambasada Kazachstane palaiko ryšį su asmens artimaisiais Lietuvoje, ambasada ir Lietuvos garbės konsulas Kirgizijoje aktyviai bendradarbiauja su Kirgizijos institucijomis, tarp jų ir gelbėjimo tarnybomis.

„Taip pat bendradarbiaujant su vietos telekomunikacijų bendrovėmis nustatyta paskutinė žinoma asmens buvimo vieta“, – BNS informavo ministerija.

Kirgizijos nepaprastųjų situacijų ministerija kiek anksčiau skelbė, kad gelbėtojai aptiko tuščią palapinę, priklausančią alpinistų grupei, kuri dingo Ošo srities kalnuose po įkopimo į Karumdu viršūnę.

Dingusią grupę sudaro du baltarusiai ir Lietuvos pilietis. Su alpinistais ryšys nutrūko rugpjūčio 4 dieną, kai jie pranešė esą pasirengę leistis į bazinę stovyklą, praneša nepriklausomas baltarusių portalas „Naša Niva“.

Skelbiama, kad paieškos ir gelbėjimo operacijos vyksta maždaug 5 tūkst. metrų aukštyje, jose dalyvauja gelbėtojai, pasienio apsaugos pareigūnai ir savanoriai gidai iš Šveicarijos.

Šiame straipsnyje:
Sergejus Rubcovas
alpinistas
dingęs alpinistas
Kirgizijoje dingęs alpinistas

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Komentarai

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Komentarai

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Domas
Aš manau ieškantys ekstremalių pojūeių žmonės turi patys apsidrausti o ne kaulyti pagalbos iš vargšų lietuvių juk dabar sunkus metas europai užplūdo tūkstančiai choholų juodaznukių krūva darmajiedų iš kur paimgi tiek pinigų .
2
-1
Nu tikrai
Nesuprantu kokio velnio reikėjo ropštis kažkur į Kirgizijos kalną, kad galima buvo atvažiuoti ir ropštis į Kauno Žalialalnį ir būtų buvę viskas be problemų
9
0
Pastaba
Gerbiami žurnalistai, pilietybė nelygu tautybė.
12
0
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