Buvo įsilaužta į parduotuvių „Armijai ir civiliams“, „Husky“ sistemas

Parduotuvės „Armijai ir civiliams“ klientams išsiųstame laiške nurodoma, kad rugsėjo 12 d. buvo neteisėtai prisijungta prie elektroninės parduotuvės aic.lt sistemų. Įsilaužėliai neteisėtai pasiekė ir galėjo nukopijuoti klientų duomenis – vardus, pavardes, gyvenamosios vietos adresus, telefono numerius, elektroninio pašto adresus ir užsakymų istoriją.
Nurodoma, kad klientų slaptažodžiai sistemoje nėra saugomi atviru tekstu – jiems taikomas patikimas maišos (angl. „hash“), mechanizmas, todėl slaptažodžiai atviru pavidalu esą nebuvo atskleisti. Vis dėlto saugumo sumetimais klientams rekomenduojama juos pasikeisti, ypač jeigu toks pats slaptažodis naudojamas ir kitose interneto svetainėse.
Bankinių prisijungimų duomenų įmonė savo sistemoje nesaugo, todėl, jos teigimu, per incidentą jie nebuvo atskleisti.
Savo ruožtu parduotuvė „Husky“ klientams pranešė, kad rugsėjo 12 d. buvo neteisėtai prisijungta prie elektroninės parduotuvės husky.lt sistemos.
Pranešama, kad incidento metu buvo neteisėtai pasiekti ir galėjo būti nukopijuoti klientų vardai, pavardės, adresai, telefono numeriai, elektroninio pašto adresai ir užsakymų istorija.
Parduotuvės teigimu, klientų slaptažodžiai sistemoje nėra saugomi atviru tekstu, jiems taip pat taikomas patikimas maišos (angl. „hash“), mechanizmas, todėl slaptažodžiai atviru pavidalu esą nebuvo atskleisti. Vis tik saugumo sumetimais rekomenduojama juos profilaktiškai pasikeisti.
Teigiama, kad bankinių prisijungimo duomenų sistemoje parduotuvė nesaugo, todėl jie incidento metu nebuvo atskleisti.
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