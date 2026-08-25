Birutė Vėsaitė apie kaltinimus dėl nepagrįsto praturtėjimo: degalus pildavau slaugydama anytą

„Aš slaugiau savo anytą ir važinėdavau iš Kauno į tarybos posėdžius ir į visus komitetų posėdžius, nes buvau būtent Biudžeto komiteto pirmininkė tada, o tas komitetas dirbo be sustojimo“, – BNS antradienį sakė Seimo narė.
Iš buvusios savivaldybės tarybos narės Kauno apygardos prokuratūra nurodė siekianti priteisti beveik 4870 eurų minėtos savivaldybės naudai.
Teisėsauga nurodo, jog politikei už 3179 litrus degalų buvo kompensuotas 5221 euras. Teigiama, kad 2627 litrus degalų už 4335 eurus Seimo narė 58 kartus įsigijo už Lazdijų rajono savivaldybės ribų, o tai sudarė 76 proc. visų degalų pylimo atvejų.
„Aš važinėdavau iš Kauno, tai kadangi traktavau, kad važiuoju į darbą, tai, nežinau, taip ir duodavau tuos kvitus. Jie čia persistengia, bet nežinau, ar teisiuosi. Nežinau, kodėl jie taip jau skriaudžia mane“, – tikino B. Vėsaitė.
Atlikto tyrimo duomenimis, karantino laikotarpiu B. Vėsaitei už kuro įsigijimo išlaidas buvo kompensuoti 74 eurai.
„Svarbu, kad nėra baudžiamosios“, – konstatavo politikė.
B. Vėsaitė šiuo metu dirba Seime, ji atstovauja Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijai.
(be temos)