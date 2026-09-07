 Birštono apylinkėse – masinė avarija: įkalinti žmonės, kelias uždarytas

Birštono apylinkėse – masinė avarija: įkalinti žmonės, kelias uždarytas

2026-09-07 16:31 kauno.diena.lt inf.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, pirmadienį, Birštono savivaldybėje susidūrė keturi automobiliai, kelias tapo nepravažiuojamas.

<span>Birštono apylinkėse – masinė avarija: įkalinti žmonės, kelias uždarytas</span>
Birštono apylinkėse – masinė avarija: įkalinti žmonės, kelias uždarytas / Asociatyvi P. Peleckio / BNS nuotr.

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PAGD pranešė, kad Junkeliškių kaime, Tilto gatvėje, apie 14.55 val. gautas pranešimas apie eismo įvykį. 

Susidūrė keturios transporto priemonės: „Audi“, „Volkswagen Caravelle“, „Peugeot“ ir sunkiasvoris „Volvo“ automobilis. Keli žmonės buvo įkalinti lūženose.

15.06 val. atvykę ugniagesiai gelbėtojai atjungė dviejų automobilių akumuliatorius, išvadavo įstrigusius žmones, jie perduoti medikams. 

Vienas žmogus išvežtas į ligoninę, kitiems pagalba suteikta vietoje.

Paskutiniais duomenimis, kelias A16 yra užtvertas ir nepravažiuojamas.

 

Šiame straipsnyje:
avarija
PAGD
gelbėtojai
medikai
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