Birštono apylinkėse – masinė avarija: įkalinti žmonės, kelias uždarytas

PAGD pranešė, kad Junkeliškių kaime, Tilto gatvėje, apie 14.55 val. gautas pranešimas apie eismo įvykį.
Susidūrė keturios transporto priemonės: „Audi“, „Volkswagen Caravelle“, „Peugeot“ ir sunkiasvoris „Volvo“ automobilis. Keli žmonės buvo įkalinti lūženose.
15.06 val. atvykę ugniagesiai gelbėtojai atjungė dviejų automobilių akumuliatorius, išvadavo įstrigusius žmones, jie perduoti medikams.
Vienas žmogus išvežtas į ligoninę, kitiems pagalba suteikta vietoje.
Paskutiniais duomenimis, kelias A16 yra užtvertas ir nepravažiuojamas.
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