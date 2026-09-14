„Bankeros“ įkūrėjams – teisėsaugos kirtis: paskelbti įtarimai dėl 45 mln. eurų turto iššvaistymo

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) „15min“ patvirtino, kad pranešimai apie įtarimus surašyti trims „Bankeros“ grupės įmonių vykdyto išankstinio žetonų platinimo (ICO) projekto įkūrėjams – Mantui Mockevičiui, Vytautui Karalevičiui ir Justui Dobiliauskui.
Anot portalo, rugpjūčio pabaigoje taip pat areštuotas su „Bankera“ susijusio Lichtenšteino fondo „Eternity Ventures Foundation“ bei vieno jos įkūrėjų asmeninis nekilnojamasis turtas Lietuvoje – butas Gedimino prospekte Vilniuje, sklypas su statiniais senamiestyje ir fondo bei J. Dobiliausko butai Kaune.
Nei V. Karalevičius, nei M. Mockevičius pastaruoju metu nekilnojamojo turto Lietuvoje neturėjo.
„15min“ kol kas nepavyko gauti duomenų, patvirtinančių, jog teisėsauga būtų areštavusi „Bankeros“ įkūrėjų ar susijusių įmonių nekilnojamą turtą užsienyje.
Kaip pernai atskleidė „15min“ Tyrimų skyrius kartu su tarptautiniu tiriamosios žurnalistikos tinklu OCCRP, per pusmetį 2017–2018 metais „Bankeros“ išankstinio žetonų platinimo projektas pritraukė daugiau nei 100 mln. eurų. Projekto vystytojai skelbė, kad platintą „Banker“ (BNK) žetoną įsigijo daugiau nei 100 tūkst. žmonių.
Žurnalistai nustatė, kad daugiau nei 45 mln. eurų iš surinktų lėšų buvo perkelta į Vanuatu sostinėje Port Viloje veikusį „Pacific Private Banką“, kurį „Bankeros“ įkūrėjai įsigijo 2018 metais, prieš pat žetonų platinimo pabaigą.
Pernai lapkritį Vanuatu centrinis bankas panaikino šio banko licenciją, bet sprendimas buvo apskųstas ir yra sustabdytas, kol nagrinėjamas skundas teisme.
Kaip atskleidė žurnalistinis tyrimas, „Pacific Private Bankas“ paskolino milijonus tiesiogiai trims „Bankeros“ steigėjams, daugeliu atvejų pažymint, kad paskolos skirtos „asmeninėms reikmėms“.
„Bankeros“ įmonėse – permainos
BNS rašė, kad po pernai „15min“ paskelbto žurnalistinio tyrimo su „Bankera“ siejamose įmonėse prasidėjo virtinė pokyčių – keitėsi bendrovių vadovai, pertvarkyta dalis įmonių struktūros, o Lietuvoje registruota įmonė „Bankera“ pakeitė pavadinimą.
Liepos 3 dieną po daugiau nei septynerių metų iš Lietuvos banko licencijuotos elektroninių pinigų įstaigos „Pervesk“ vadovo pareigų buvo atšauktas Darius Kulikauskas. Jis tuo pat metu pasitraukė ir iš kitų su „Bankera“ siejamų Lietuvos bendrovių – „Obolis“ bei „Internetinis intelektas“ – vadovų. Laikinai „Pervesk“ vadovauti paskirtas ilgametis „Bankeros“ ir „Pervesk“ darbuotojas Jonas Lukoševičius.
Pokyčiai vyko ir „Spectro Finance“: liepą 1 dieną iš vadovų atšauktas Tadas Dapšys, o vėliau vadove paskirta Vanuatu pilietė Belinda Tabe, viešai nurodanti dirbanti rizikos vertinimo specialiste „Pacific Private Bank“.
Tuo pat metu Estijoje atsirado nauja struktūra – gegužę įsteigtas „Continuum Holding“, tapęs Estijoje registruotos „Spectro Finance“ savininku. Tarp šio holdingo naudos gavėjų ir akcininkų nurodomi T.Dapšys, Eglė Stašienė bei kiti asmenys.
Rugpjūtį pakeistas ir Lietuvos „Bankeros“ pavadinimas – įmonė tapo „BankingLab Technologies“. Tuomet skelbta, kad tai nereiškia „Bankeros“ prekės ženklo ar bankera.com platformos pavadinimo atsisakymo – Maltoje veikianti ir šį prekės ženklą naudojanti „Era Finance Limited“ veiklą tęsia ankstesniu pavadinimu.
Netrukus pasikeitė ir „BankingLab Technologies“ vadovas – rugpjūčio pabaigoje pasitraukus T.Dapšiui jį pakeitė Antanas Aleksiejūnas, jau vadovaujantis kelioms kitoms „BankingLab“ grupės bendrovėms Lietuvoje. Nors tiesiogiai šias bendroves valdo kiti asmenys, Registrų centro duomenimis, kelių jų galutiniais naudos gavėjais ir toliau nurodomi visi trys „Bankeros“ įkūrėjai J. Dobiliauskas, V. Karalevičius ir M. Mockevičius.
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