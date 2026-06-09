Avarijos Biržų rajone aukų skaičius išaugo iki dviejų: ligoninėje mirė keleivė

Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 11.18 val. Smilgiškio kaimo ribose, kelio Biržai–Geidžiūnai–Vabalninkas 25-ame kilometre, kelio vingyje, automobilis „Fiat Ducato“, vairuojamas vyro, gimusio 1977 m., išvažiavo į priešpriešinės krypties eismo juostą ir susidūrė su automobiliu „Nissan Note“, vairuojamu vyro, gimusio 1948 m.
„Nissan Note“ 78 metų vairuotojas žuvo vietoje.
Per eismo įvykį nukentėjo automobilio „Fiat Ducato“ vairuotojas bei automobilio „Nissan Note“ keleivė, gimusi 1950 m.
Jie dėl įvairių sužalojimų buvo paguldyti į ligoninę.
Tą pačią dieną, apie 16.30 val., 76 metų moteris ligoninėje mirė.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl žmonių mirtimis pasibaigusios avarijos.
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