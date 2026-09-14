 Per avariją Panevėžyje žuvo vairuotojas: automobilis nulėkė nuo kelio, trenkėsi į stulpą

Per avariją Panevėžyje žuvo vairuotojas: automobilis nulėkė nuo kelio, trenkėsi į stulpą

2026-09-14 17:48 kauno.diena.lt inf.

Pirmadienio vakarą Panevėžyje – tragedija pasibaigusi avarija, per kurią žuvo vairuotojas.

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<span>Per avariją Panevėžyje žuvo vairuotojas: automobilis nulėkė nuo kelio, trenkėsi į stulpą</span>
Per avariją Panevėžyje žuvo vairuotojas: automobilis nulėkė nuo kelio, trenkėsi į stulpą / Feisbuko grupės „Mentai PNVŽ“ vaizdo įrašo stop kadrai

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Kaip informavo Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, nelaimė nutiko šiandien, apie 17.12 val., Ramygalos gatvėje, ties įvažiavimu į miestą. 

Automobilio „Opel Vivaro“ vairuotojas, gimęs 1977 m., nesuvaldė automobilio, nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į reklaminį stulpą. Įvykio metu automobilio vairuotojas žuvo. Keleivį šiuo metu apžiūri medikai.

Aplinkybės tikslinamos.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
Panevėžys
avarija LT
žuvo vairuotojas

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