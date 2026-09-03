 Autolaužyne užsidegė krautuvas

Autolaužyne užsidegė krautuvas

2026-09-03 11:16
Karolina Konopackienė (ELTA)

Raseinių rajone esančiame automobilių laužyne trečiadienį kilo gaisras. Pirminiais duomenimis, užsidegė krautuvas.

<span>Autolaužyne užsidegė krautuvas</span>
Autolaužyne užsidegė krautuvas / Asociatyvi E. Ovčarenko/BNS nuotr.

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Anot Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, apie 21.33 val. buvo gautas pranešimas, kad Ariogalos seniūnijoje, Gėluvos kaime, Žemaičių gatvėje esančiame laužyne, kilo gaisras.

Į vietą atvykus ugniagesiams, autolaužyne atvira liepsna degė krautuvas, 0,5 kub. m plote automobilių elektros laidai.

Pirminiais duomenimis, sudegė visos degios krautuvo „FUCHS-740“ dalys. Iš bakų buvo išleista bei surinkta apie 1,2 tūkst. l tepalo su priemaišomis.

Į aplinką Išsiliejo 200 l tepalo bei 20 l dyzelino. Todėl 86 kv. m plote buvo barstomos pjuvenos, kad būtų galima surinkti teršalus. Tam iš viso sunaudota apie 0,3 kub. m pjuvenų.

Įvykis tiriamas.

Šiame straipsnyje:
autolaužynas
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