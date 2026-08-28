 Ar matėte šį vyrą? Pareigūnai jam turi klausimų

Ar matėte šį vyrą? Pareigūnai jam turi klausimų

2026-08-28 14:25 kauno.diena.lt inf.

Alytaus apskrities pareigūnai kreipėsi pagalbos į visuomenę.

Ieškomas vyras.

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Alytaus apskrities policijos pareigūnai atlieka administracinę teiseną dėl viešosios tvarkos pažeidimo.

Nuotraukose matomas asmuo gali turėti tyrimui reikšmingos informacijos.

Piliečius, žinančius ar atpažinusius užfiksuotą vyrą bei galinčius nurodyti jo anketinius duomenis, policija prašo informuoti Alytaus apskr. VPK Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyr. tyrėją Justiną Didiką tel. Nr. +370 700 65732, arba el. p. [email protected] arba skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

Šiame straipsnyje:
Lietuvos policija
vyras
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