Antonovas: mano veiksmai vedė prie kriminalinio „Snoro“ bankroto, visiškai pripažįstu kaltę

Antradienį Apeliacinis teismas tęsia banko „Snoras“ buvusio vadovo apklausą ypač didelės vertės turto iššvaistymo byloje. Tai – ketvirtasis šio teismo posėdis baudžiamojoje byloje, kuri atversta birželį.
Tuomet V. Antonovas jau teigė pripažįstantis kaltę dėl visų pirmos instancijos teismo sprendime nurodytų nusikalstamų veikų.
Duodamas parodymus per ankstesnius posėdžius, buvęs „Snoro“ vadovas pasakojo, kad su buvusiu partneriu, dabar Rusijoje besislapstančiu kitu buvusiu banko akcininku Raimondu Baranausku per finansų krizę 2008-2009 m. ėmėsi neteisėtų veiksmų, taip siekdami išlaikyti banko likvidumą.
Bylos duomenimis, lėšas, už kurių iššvaistymą nuteisti V. Antonovas ir R. Baranauskas, bankininkai gaudavo užstatę vertybinius popierius, o šie pinigai keliaudavo į jų asmenines sąskaitas.
Teisėjos Aušros Bielskės antradienį V. Antonovas buvo prašomas patikslinti savo, anot jos, dviprasmišką poziciją dėl „Snoro“ banko lėšų pasisavinimo ir neteisėtu būdu pasisavinto turto legalizavimo.
„Pilna apimtimi pripažįstu kaltę, (…) aišku, kad aš piktnaudžiavau – tai, ką dariau, iš įstatymo pusės daryti buvo negalima, iš bankų reguliavimo pusės – taip pat negalima. Šie mano veiksmai privedė prie kriminalinio bankroto, šioje apimtyje aš visiškai, pilna apimtimi pripažįstu savo kaltę“, – posėdyje antradienį sakė V. Antonovas.
Aš piktnaudžiavau – tai, ką dariau, iš įstatymo pusės daryti buvo negalima, iš bankų reguliavimo pusės – taip pat negalima.
„Aš nusipirkau „Snoro“ akcijų, vadinasi, aš šias lėšas pasisavinau. (…) Ekonomikoje nėra tokios sąvokos kaip vertybinių popierių legalizavimas, (...) legalizuojasi pinigai, visada tik pinigai, dėl to prisipažįstu pilna apimtimi“, – aiškino jis.
Įteisintas neteisėtai įgytas 150 mln. eurų vertės turtas
Bylos duomenimis, „Snoro“ turtas buvo įkeistas vadinamuosiuose ofšoruose įsteigtoms bendrovėms, kurias iš dalies valdė V. Antonovas, šios įmonės ėmė kitų bankų paskolas, kurių vėliau negrąžino.
Kaltinamieji byloje pavedimus darė per Rusijos banką „Sberbank“, taip pat HSBC ir Šveicarijos banką „Julius Baer“. V. Antonovas jau pripažino, kad pinigai, keliavę į sąskaitas Šveicarijos banke, priklausė „Snorui“.
Posėdyje antradienį paskelbta, kad V. Antonovas, pasirašydamas sutartis banku „Julius Baer“ ir įkeisdamas šiam bankui iš „Snoro“ pasisavintą turtą, taip pat šio įkeitimo pagrindu gaudamas paskolas ir atlikdamas su jomis įvairias perdavimo operacijas, įteisino nusikalstamu būdu įgytą nominalios 150 mln. eurų vertės turtą.
Kaip skelbė ELTA, Vilniaus apygardos teismas V. Antonovą kartu su kitu buvusiu „Snoro“ akcininku ir vadovu R. Baranausku 2024 m. rudenį nuteisė kalėti daugiau nei 10 metų, apkaltinamasis nuosprendis jiems buvo paskelbtas už akių.
Pernai buvęs „Snoro“ vadovas V. Antonovas buvo sulaikytas Prancūzijoje, Badeno mieste, prieš tai jis taip pat slapstėsi Rusijoje.
Liepą Apeliacinis teismas tenkino V. Antonovo prašymą leisti jam pradėti atlikti laisvės atėmimo bausmę nelaukiant, kol įsiteisės teismo nuosprendis.
Prokuroras „Snoro“ byloje Darius Stankevičius anksčiau sakė netikintis V. Antonovo nuoširdumu duodant parodymus, teigė, kad nuteistasis vengia atskleisti konkrečias detales apie vykdytas nusikalstamas schemas.
Abu buvę „Snoro“ vadovai pirmos instancijos teismo pripažinti kaltais dėl didelės vertės – daugiau nei 509 mln. eurų – banko turto pasisavinimo, didelės vertės turto iššvaistymo, nusikalstamo bankroto, nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimo.
Nacionalizuotam bankui „Snoras“ bankroto byla buvo iškelta 2011 metų lapkričio 16-ąją.
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