Žiniasklaida: greta Klaipėdos prekybos centro „Akropolis“ galimai peiliu sužalotas vyras

Pranešama, kad incidento liudininkai teigė, jog kraujo dėmės prekybos centro lankytojams galėjo būti matomos tiek prekybos centro išorėje, tiek viduje. Įvykio vietoje dirbo policijos pareigūnų ir kriminalistų pajėgos.
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Andromeda Grauslienė „Vakarų ekspresui“ patvirtino, jog pranešimas apie incidentą gautas 15.38 val.
Kaip skelbiama, galimai peiliu greta prekybos centro sužalotas 1961 m. gimęs vyras. Pastarasis perduotas medikams.
Tuo metu policijos pareigūnai sulaikė vyrą, kuriam nustatytas 2,1 promilės girtumas.
Informacijos apie pareikštus įtarimus kol kas nėra.
Įvykio aplinkybės tiriamos.
Naujausi komentarai