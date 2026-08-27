1968 metais gimusi klaipėdietė pareiškė, kad rugpjūčio 19–20 dienomis interneto bendravimo programėlėje „WhatsApp“ nepažįstami asmenys, kalbėję rusiškai, įtikino ją atlikti pinigų pervedimą į internetinę investavimo platformą.
Per „WhatsApp“ bendravusi klaipėdietė neteko 20 tūkst. eurų
2026-08-27 09:35
Klaipėdos policijai moteris trečiadienį pareiškė, kad ją apgavo sukčiai, kurie išviliojo 20 tūkst. eurų, ketvirtadienį pranešė Policijos departamentas.
Per „WhatsApp“ bendravusi klaipėdietė neteko 20 tūkst. eurų / Asociatyvi magnific nuotr.
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