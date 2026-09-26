 Vyriškio linksmybės Taikos prospekte baigėsi areštinėje

Vyriškio linksmybės Taikos prospekte baigėsi areštinėje

2026-09-26 11:21 kauno.diena.lt inf.

Penktadienio vakarą Klaipėdoje, Taikos prospekte, siautėjo neblaivus vyras. Jis ne tik išdaužė vieno prekybos centro pastato lango stiklą, bet ir spyrė į pravažiuojantį automobilį.

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<span>Vyriškio linksmybės Taikos prospekte baigėsi areštinėje</span>
Vyriškio linksmybės Taikos prospekte baigėsi areštinėje / Asociatyvi magnific nuotr.

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Pareigūnai iškvietimą dėl 1991 metais gimusio vyro gavo penktadienį 18.20 val. Pirminiais duomenimis, šis išdaužė prekybos centro pastato stiklą, taip pat eidamas važiuojamąją gatvės dalimi, spyrė į pravažiuojantį automobilį. Žala šiuo metu yra tikslinama.

Vyrui buvo nustatytas 2,35 prom. neblaivumas. Jis buvo uždarytas į areštinę.

Pradėtas tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Šiame straipsnyje:
Klaipėda
Taikos prospektas
neblaivus vyras
prekybos centro langas

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