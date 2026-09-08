Viešose Klaipėdos vietose – smurtas prieš paaugles: vienas įtariamasis nustatytas

Pasak Klaipėdos apskrities policijos pareigūnų, rugsėjo 5 d. Klaipėdos miesto policijos komisariate užregistruotas pareiškimas, kad apie 17.50 val., Klaipėdoje, „Jono kalnelio“ teritorijoje, nepažįstamas apie 40 metų vyras trenkė 2011 metais gimusiai mergaitei ir pasišalino.
Po įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Panašaus pobūdžio įvykis fiksuotas ir rugsėjo 7 d. Kaip teigiama, Klaipėdoje, Bandužių gatvėje esančioje parduotuvėje, nepažįstamas vyras trenkė 2012 metais gimusiai mergaitei ir pasišalino. Pareigūnai dirbdami karštais pėdsakais, nustatė galimai nusikalstamą veiką įvykdžiusį blaivų vyrą, gimusį 1965 metais. Jam įteiktas šaukimas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Policijos departamento teigimu, duomenų, kad šie įvykiai būtų susiję, nėra.
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