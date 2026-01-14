Vienoje uostamiesčio gatvėje – netikėtas radinys

Antradienį po vidurdienio pagalbos telefonu žmogus pranešė viešoje vietoje radęs maišelį su kovinio ginklo šoviniais.
Pareigūnai atskubėjo į Naujojo Sodo gatvę, kur jų laukė 40-metis vyras. Jis papasakojo atvažiavęs mašina į aikštelę ir pastebėjęs ant žemės gulintį maišelį.
Praskleidęs jį, suprato, kad viduje – radinys, apie kurį būtina pranešti policijai.
Pareigūnai užfiksavo, kad maišelis aptiktas vaizdo kameromis stebimoje teritorijoje, o jame – 25 pistoletu šaudyti skirti 7,65 mm kalibro šoviniai.
Miesto policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaudmenimis, kaltininkui gresia griežta bausmė.
Kodėl šaudmenys buvo numesti būtent toje vietoje, kol kas galima tik spėlioti.
Viena versijų – kažkoks žmogus rado šiuos šovinius jam priklausančiame ar paveldėtame būste ir norėjo išvengti bendravimo su pareigūnais, todėl nusprendė juos tiesiog numesti matomoje vietoje.
Paveldėtuose namuose ar valdos pagalbinėse patalpose žmonės neretai randa šaudmenų ir ginklų.
Jų šeimininkai būna mirę, tad kaltininko nebėra, bet paveldėtojai privalo nejudinti tokių pavojingų radinių ir nedelsdami pranešti apie tai policijai.
Dažniausiai žmonės būtent taip ir elgiasi, tačiau būna ir kitaip, o vengiantys su policininkais bendrauti asmenys turi savų motyvų.
Nors nėra nusikaltę, apie rastus ginklus, šaudmenis ar sprogmenis pranešę žmonės būna apklausiami ir turi aiškinti apie savo ryšius su ankstesniuoju pastatų, kuriuose rasti šie daiktai, savininku.
Kadangi teritorija stebima, tikėtina, kad pareigūnai vaizdo įraše pamatys, kas atsikratė šovinių. Bet gali būti ir taip, kad maišelis buvo išmestas pro greta esančio pastato langą.
Pareigūnai tiria visas galimas įvykio versijas.
