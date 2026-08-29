Vidury dienos švaistėsi peiliu

Patruliai kviesti į Kretingos Klaipėdos gatvę. Incidentas fiksuotas rugpjūčio 28 d. 14.20 val.
Paaiškėjo, kad viešoje vietoje 1990 m. gim. vyras, kuriam vėliau nustatytas 2.03 prom. neblaivumas, laikydamas peilį ėjo link 1992 m. gim. vyro.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Dar viena neblaivi pilietė nusprendė pasivažinėti automobiliu.
Naktį iš penktadienio į šeštadienį, 2.15 val., Klaipėdos rajono Mazūriškių kaime policijos buvo sustabdytas automobilis „Peugeot“, kurio vairuotojai, gimusiai 1972 metais, nustatytas 1,89 prom. neblaivumas.
O štai Skuodo rajono Ylakių kaimo gyventojui kažkas pridarė žalos už 1,2 tūkst.
Penktadienį Skuodo rajono policijos komisariate gautas pareiškimas, kad Ylakių miestelyje nenustatytas asmuo apgadino automobilį „Renault“.
Žala – apie 1,2 tūkst. eurų. Pradėtas tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
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