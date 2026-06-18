Vaikiškos išdaigos ar vandalizmas?

Pasak moters, incidentas įvyko birželio 12-osios vakarą, apie 22.10 val., Brožynų gatvės 11-ajame name.
„Vaikai akmeniu išdaužė buto langą ir pabėgo. Gal kas nors matėte šitą įvykį?“ – pagalbos ieškojo klaipėdietė.
Nors įvykio liudininkų neatsirado, bet gyventojai pasakojo, kad panašių atvejų mieste pasitaiko ir daugiau, o kai kurių nepilnamečių elgesys kelia vis didesnį nerimą.
Įvykį komentavusi klaipėdietė Kristina teigė, kad dar praėjusią vasarą į jos langus jaunuoliai svaidė kiaušinius, tačiau tuomet daugelis į tai numojo ranka.
„Praeitą vasarą kiaušiniais mėtė, tai visi kone išsijuokė iš manęs, kad ant jaunuolių pykstu – esą vaikystė, vaikai žaidžia ir nereikia jaudintis“, – apmaudą liejo moteris.
Kiti gyventojai dalijosi ir savo pastebėjimais apie panašų vandalizmą viešosiose erdvėse, atkreipdami dėmesį, kad tokie poelgiai jau sunkiai gali būti vadinami nekaltomis išdaigomis.
Anot žmonių, į langą ar autobusų stotelę paleistas akmuo gali ne tik sugadinti turtą, bet ir sužeisti žmones.
„Dabar vaikai turi tik teises, o pareigų nebeliko“, – savo nuomonę išsakė dar vienas klaipėdietis.
Tačiau Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnų duomenimis, nurodytu laiku pranešimo apie išdaužtą langą Brožynų gatvėje nebuvo gauta.
Vis dėlto atstovai akcentavo, kad pastebėjus ar įtariant teisės pažeidimą, būtina nedelsiant apie tai pranešti policijai.
„Gavę pranešimą policijos pareigūnai reaguoja teisės aktuose nustatyta tvarka, aiškinasi kiekvieno konkretaus atvejo aplinkybes bei sprendžia atsakomybės klausimą“, – nurodė pareigūnai.
Pažymėtina, kad nepilnamečiams atsakomybė gali būti taikoma tik tuo atveju, jei jis yra sulaukęs šešiolikos metų.
Jei asmuo jaunesnis, pareiga atlyginti žalą gali tekti jo tėvams ar globėjams. Nukentėjusieji žalos atlyginimo klausimą gali spręsti ir civiline tvarka.
Klaipėdos miesto PK pareigūnų teigimu, pranešimų apie įvairius galimus nepilnamečių teisės pažeidimus tikrai yra gaunama, tačiau šiuo metu dar nėra tikslios įvykių statistikos.
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