Uostamiestyje pas moterį ir vyrą aptikta kelios dešimtys neteisėtai laikytų šaunamųjų ginklų

Policijos pareigūnai, gavę informaciją apie tokį skelbimą, trečiadienį nusprendė patikrinti jo pagrįstumą.
Tądien po pietų pareigūnai atvyko į būstą Klemiškės gatvėje, kur gyvena 60-metė moteris ir 62-ejų jos vyras. Šių sutuoktinių namuose rasta kelios dešimtys pneumatinių šautuvų.
Policijos kriminalinių įvykių suvestinėje teigiama, kad ginklai namuose laikyti neteisėtai.
Ketvirtadienį pareigūnai aiškinosi, kuris padalinys tirs šį atvejį: miesto policijos komisariatas ar Organizuoto nusikalstamumo tyrimų valdyba.
Bus laukiama kriminalistinių tyrimų ekspertų išvados, iš kurios paaiškės, ar šiems ginklams laikyti būtinas leidimas.
Jau pradėtas tyrimas dėl neturint leidimo įgijus, laikius, nešiojus, gabenus, siuntus ar realizavus ne mažiau kaip tris šaunamuosius ginklus.
Baudžiamasis kodeksas už tokią veiką numato laisvės atėmimo bausmę nuo ketverių iki aštuonerių metų.
