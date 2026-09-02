Teismui perduota byla dėl neteisėto disponavimo labai dideliu narkotikų kiekiu

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, 2024 metų gruodį kaltinamasis G. G. neteisėtai įgijo ir Mažeikių mieste automobiliu gabeno labai didelį kiekį narkotinės medžiagos – apie 3,5 kilogramo kanapių bei tą pačią dieną dalį iš jų, apie 900 gramų, neteisėtai perdavė kitam kaltinamajam A. B. ir tokiu būdu platino šį didelį kiekį narkotinės medžiagos.
Tą pačią dieną policijos pareigūnams sustabdžius G. G. vairuojamą automobilį ir atlikus apžiūrą, rasta daugiau nei 3 gramai grynos psichotropinės medžiagos – 2-MMC (2-metilmetkatinono), 7 gramai kokaino ir apie 2,7 kilogramo kanapių. Atlikus kratą kaltinamojo namuose, rasta dar daugiau narkotinių ir psichotropinių medžiagų – apie 168 gramus kanapių ir daugiau nei 30 gramų 2-MMC.
Kitas asmuo, A. B., kaltinamas įgijęs didelį kiekį, apie 900 gramų kanapių iš G. G. Po poros mėnesių jis buvo sustabdytas policijos pareigūnų, kai neteisėtai gabeno 0,6 gramo kokaino. Atlikus kratą kaltinamojo namuose, rasta daugiau nei 25 gramai kokaino bei 259 gramai kanapių.
G. G. pareikšti kaltinimai dėl neteisėto disponavimo labai dideliu narkotinių ir psichotropinių medžiagų kiekiu. Už tokią nusikalstamą veiką gresia laisvės atėmimas iki penkiolikos metų.
A. B. kaltinamas neteisėtu disponavimu narkotinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti. Už tokią nusikalstamą veiką asmuo gali būti baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Šiaulių apygardos teismui.
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