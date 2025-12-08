Teismas paskelbė nuosprendį klaipėdiečiui byloje dėl narkotikų platinimo nepilnametei

Bylos duomenimis, 32 metų klaipėdietis neteisėtai savo namuose laikė ir platino penkių rūšių psichotropines medžiagas, įskaitant amfetaminą ir kanapes.
2024 metų lapkritį ir šių metų sausį jis pardavė narkotikų kitam nuteistajam – 23 metų Klaipėdos rajono gyventojui.
Pastarasis pernai lapkritį nusipirkęs amfetamino iš 32 metų vyro, tą pačią dieną nenustatytą kiekį šios narkotinės medžiagos davė vartoti nepilnametei. Be to, savo bute iki 2025 metų sausio jis laikė nedidelį kiekį kanapių.
Teismas 32 metų vyrui skyrė pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmę.
23 metų nuteistajam skirta dvejų metų laisvės apribojimo bausmė. Bausmės vykdymo metu teismas įpareigojo jį dalyvauti elgesio pataisos programoje ir nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.
Nepilnametė kaltinamoji nuo baudžiamosios atsakomybės atleista pagal laidavimą.
Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
Naujausi komentarai