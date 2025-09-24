Svarbiau taisyklės ar supratingumas?

Po anonimo vardu pasislėpęs klaipėdietis pasidalijo nuotrauka, kurioje matyti, kad vienoje uostamiesčio gatvių jau sutemus automobiliai sustatyti ne palei šaligatvio kraštą, o pusiau ant vejos.
Tačiau vienas vairuotojas automobilį pasistatė pagal taisykles – išilgai šaligatvio bortelio. Dėl tokio elgesio žmogus supykdė kitus vairuotojus, kadangi jo nedidelis automobilis užėmė tiek vietos, kad esą galėtų tilpti dar bent du automobiliai.
„Čia kiemuose labai daug mašinų ir labai mažai vietos. Gražiai parkuotis, nepažeidžiant KET, neįmanoma, ir čia ne žmogiškumo problema, o kiemų išplanavimo. Bet, kai tas, kuris gyvena tame pačiame name, taip parkuojasi, o kitiems tenka važiuoti į svetimus kiemus, nėra teisinga. Nebūtina „užšokti“ ant šaligatvio, bet gi galime galu privažiuoti ir bus vietos dar dviem mašinoms“, – rašė anonimas.
Pagal Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) 417 straipsnio antrą dalį, sustojimas ir stovėjimas vietose, kuriose pagal KET draudžiama sustoti ir stovėti, sustojimas ir stovėjimas nesilaikant kelio ženklų ir ženklinimo reikalavimų, važiavimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose pažeidimas užtraukia baudą vairuotojams nuo 30 iki 90 eurų.
Pagal KET 150.5 punktą, draudžiama sustoti ir stovėti ant vejos, šaligatvio (išskyrus tuos atvejus, kai ten stovėti leidžia stovėjimo būdą nurodantys kelio ženklai arba transporto priemonė nurodyta leidime, išduotame prekiauti viešoje vietoje renginių metu).
Klaipėdos miesto policijos komisariato pareigūnai patvirtino, kad asmenys, taip statydami automobilius, kaip nurodyta paviešintoje nuotraukoje, nusižengia KET.
Tačiau gyventojai turi ir savo nuomonę – kai kiemuose trūksta stovos vietų, tenka ieškoti išeities, net jei ji kartais ir prieštarauja taisyklėms.
