Sukčiai iš klaipėdiečių išviliojo tūkstančius eurų

Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pranešė, kad pirmadienį pareigūnus kreipėsi 1956 m. gimęs vyras, kuris nurodė, kad neva investuodamas per kelis kartus prarado 6276 eurus.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Uostamiesčio policija taip pat informavo, kad pirmadienį pradėtas kitas tyrimas pagal moters pareiškimą, kuriame nurodoma, kad gavusi SMS žinutę, ji paspaudė atsiųstą nuorodą, suvedė reikalaujamus duomenis, o po to pastebėjo, kad iš jos banko sąskaitos apgaulės būdu buvo pasisavinta 1990 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo.
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