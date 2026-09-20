Pirminiais duomenimis, rugsėjo 19-ąją, 10.55 val., Poilsio g. 28 metų vyras pastūmė 73 metų senjorą.
Nukentėjusysis nugriuvo ir dėl patirtų sužalojimų buvo perduotas medikams.
Po incidento 28 metų vyras taip pat apgadino automobilį „Peugeot“ – padaryta žala siekia apie 300 eurų.
Įtariamasis buvo sulaikytas.
Dėl sveikatos sutrikimo jis taip pat buvo perduotas medikams.
Dėl viešosios tvarkos pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR Baudžiamojo kodekso 284 straipsnį – už tokį išpuolį gresia viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.
Smurto protrūkis Klaipėdoje – užpultas senjoras ir apgadintas automobilis
Klaipėdoje, Poilsio gatvėje, kilęs konfliktas baigėsi fiziniu smurtu ir apgadintu turtu. Incidento metu nukentėjo 73 metų senjoras, o vėliau buvo apgadintas ir automobilis „Peugeot“.
Pirminiais duomenimis, rugsėjo 19-ąją, 10.55 val., Poilsio g. 28 metų vyras pastūmė 73 metų senjorą.
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