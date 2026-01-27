 Skuodo rajono savivaldybės darbuotojui priklausančiose patalpose rasta dešimt litrų alkoholio

2026-01-27 11:56
BNS inf.

Notėnų kaime Skuodo rajono savivaldybės administracijos darbuotojui priklausančiose patalpose pirmadienį rasta dešimt litrų alkoholio, pranešė Klaipėdos policija.

Skuodo rajono savivaldybės darbuotojui priklausančiose patalpose rasta dešimt litrų alkoholio / Asociatyvi Freepik nuotr.

Nuo politikos
iki kultūros

Apie dešimt litrų skysčio, skleidžiančio stipriems namų alkoholiniams gėrimams būdingą kvapą, rasta pas 1960 metais gimusį vyrą aplinkos apsaugos specialistams atliekant patikrinimą.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto naminių stiprių alkoholinių gėrimų, nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio, jų skiedinių gaminimo, laikymo, gabenimo ar realizavimo.

Už šį pažeidimą baudžiama viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

taupusis
degtine padalinti Notenu kaimo zmoniems , negi gera taip ir ispilsite ?
1
0
