Šilutės taršos byloje – nepakeistas nuosprendis: keturiems nuteistiesiems lieka tūkstantinės baudos 2026-10-01 17:00 kauno.diena.lt inf. Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį Nukopijuokite šią nuorodą: Pranešti apie klaidą Uždaryti Šilutės taršos byloje – nepakeistas nuosprendis: keturiems nuteistiesiems lieka tūkstantinės baudos / D. Labučio/ ELTOS nuotr. 6 Miesto pulsas Lietuvos inžinerijos kolegija – tarp pasaulio tvarumo lyderių Įmonių pulsas Kultūros paveldo objektai: kaip senus pastatus integruoti į šiuolaikinius projektus? 12 Įmonių pulsas Dundulis: kainos kils, o priežastis – ne brangę degalai, bet VDI ir VMI išaiškinimas Išskirtinė medžiaga 48 Ekonomika ir politika Artimiausi Lietuvos sąjungininkai atsiveria dialogui su Lukašenka Ar Vilnius turi suskubti daryti tą patį? Išskirtinė medžiaga Konfliktai, nelaimės Morozovas: Lietuvai reikia ruoštis įžūlesnėms Rusijos diversijoms Į kokius objektus gali nusitaikyti Kremlius? Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu! Nuo politikos iki kultūros Prenumeruoti Šiame straipsnyje: Šilutė Klaipėdos apygardos teismas piktnaudžiavimas užterštas gruntas aplinkos tarša piniginės baudos Naujausi komentarai Komentaras Apie teksto formatus Komentarai HTML žymės neleidžiamos. Autorius Apie teksto formatus Komentarai HTML žymės neleidžiamos. Jūsų vardas Atšaukti Leave this field blank Komentarų nėra 24 Miesto pulsas SEB keliasi į Kauno centrą: bankas pasirinko buvusio „Merkurijaus“ vietoje statomą kompleksą 5 Miesto pulsas „Megos“ lankytojams – nauja „Gintarinė vaistinė“ su skiepų kabinetu ir specialistų konsultacijomis 12 Miesto pulsas Į „Megos“ akvariumą grįžta rykliai: pirmoji gyventoja į Kauną atkeliavo iš Indonezijos 34 Nekilnojamas turtas Naujasis „Grušo3“ projektas Šilainiuose: išskirtinis dizainas ir tobula vieta 4 Nekilnojamas turtas Dainavoje kyla nauji daugiabučiai namai „Du kaimynai“ 1 Nekilnojamas turtas Projektas „Du pušynai“: naujos statybos namai prie Kauno marių Daugiau naujienų
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