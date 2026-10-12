 Šilutės rajone galimai nuskendo Vidaus vandens kelių direkcijos darbuotojas

Šilutės rajone galimai nuskendo Vidaus vandens kelių direkcijos darbuotojas

2026-10-12 11:43
Dominykas Biržietis (BNS)

Šilutės rajone, Atmatos upėje, valtimi plaukdamas iš žemsiurbės penktadienį popiet galimai nuskendo Vidaus vandens kelių direkcijos (VVKD) darbuotojas.

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<span>Šilutės rajone galimai nuskendo Vidaus vandens kelių direkcijos darbuotojas</span>
Šilutės rajone galimai nuskendo Vidaus vandens kelių direkcijos darbuotojas / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

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Kaip pirmadienį pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, 13.34 val. buvo gautas pranešimas apie dingusį darbuotoją, kuris prieš pusvalandį išplaukė valtimi.

Atvykę ugniagesiai gelbėtojai apžiūrėjo laivą, kuriame žmogaus nerado, tuomet valtimi palei krantą atliko žvalgybą. Apie 14.30 val. rastas ir į valtį įkeltas žmogaus kūnas, medikai netrukus konstatavo mirtį.

Tauragės apskrities atstovė Lina Banienė BNS informavo, kad rastas negyvas 1964 metais gimęs vyras dirbo VVKD.

„Vyras dirbo Vidaus vandens kelių direkcijoje su žemsiurbe. Jam valtimi išplaukus iš žemsiurbės, buvo gautas pranešimas, kad valtis plūduriuoja, o žmogaus nesimato“, – nurodė ji.

Policijos atstovės duomenimis, pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą asmens mirties priežasčiai nustatyti, kuris „greičiausiai bus perkvalifikuojamas į 176 straipsnį“.

Šis Baudžiamojo kodekso straipsnis numato darbdavio atsakomybę už neatsargų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimą, kai dėl to įvyksta sunkus ar mirtinas nelaimingas atsitikimas, atsiranda kitų sunkių padarinių.

Apie įvykį tarnyboms pranešė kitas VVKD darbuotojas.

Šiame straipsnyje:
Šilutė
Vidaus vandens kelių direkcija
nuskendo žmogus
žemsiurbė

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