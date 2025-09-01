Anot jos, rugsėjo 2 d. apie 15.50 val. Melioratorių alėjoje esančiame bute rastas mirusio vyro, gimusio 1944 metais, kūnas irimo stadijoje.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Šilutėje rastas vyro kūnas irimo stadijoje, rugsėjo 3 d. pranešė Tauragės apskrities policija.
