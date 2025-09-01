 Šilutėje rastas vyro kūnas irimo stadijoje

Šilutėje rastas vyro kūnas irimo stadijoje

2025-09-03 11:18 kauno.diena.lt inf.

Šilutėje rastas vyro kūnas irimo stadijoje, rugsėjo 3 d. pranešė Tauragės apskrities policija.

Šilutėje rastas vyro kūnas irimo stadijoje / I. Gelūno/ BNS nuotr.

