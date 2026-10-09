Šilalėje policija aptiko septynis kilogramus kanapių, sulaikyti trys įtariamieji

Apie 19.25 val. Rytinio Kelio gatvėje buvo sustabdytas automobilis „VW Passat“, kurį vairavo 2003 metais gimęs vyras, kartu važiavo 1998 metais gimęs vyras. Automobilyje rasta apie du kilogramus augalinės kilmės medžiagos, įtariama, kad tai kanapės. Kvaišalus minėtieji asmenys galimai įsigijo iš 1994 metais gimusio vyro.
Tą patį vakarą, apie 22.30 val., Šilutėje kratos metu rasta apie penkis kilogramus, įtariama, kanapių.
Visi trys asmenys uždaryti į Klaipėdos apskrities areštinę.
Naujausi komentarai