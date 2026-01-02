 Rytiniame Plungės aplinkkelyje – sunkvežimis nuvažiavo nuo kelio, dalis jo blokuoja eismą

2026-01-02 13:12 kauno.diena.lt inf.

Rytiniame Plungės aplinkkelyje nuo kelio nuvažiavęs vilkikas užblokavo eismą.

Plungės rajono savivaldybė pasidalijo informacija ir nuotraukomis apie užblokuotą kelią.

Nuotraukose matomas kelią blokuojantis ir nuo jo nuvažiavęs vilkikas. 

„Rytiniame Plungės aplinkkelyje, ties pirmuoju žiedu (atvažiuojant nuo „Porto“ žiedo), užblokuotas kelias. Rekomenduojame rinktis kitą kelią“, – feisbuke pranešė savivaldybė.

Po įrašu žmonės pyksta dėl nevalytų kelių ir šaligatvių.

Kelių priežiūros vadovas  Audrius Vaitkus teigia, kad dėl intensyvaus snygio situacija naktį buvo sudėtinga, tačiau orams esant permainingiems ir tęsiantis pustymui vairuotojai turėtų būti atidūs.

