 Iš rakinamo garažo Klaipėdoje pavogtas 12 tūkst. vertės automobilis

Iš rakinamo garažo Klaipėdoje pavogtas 12 tūkst. vertės automobilis

2026-09-11 09:29
ELTOS inf.

Klaipėdoje ketvirtadienį buvo pavogtas automobilis, pranešė Policijos departamentas.

<span>Iš rakinamo garažo Klaipėdoje pavogtas 12 tūkst. vertės automobilis</span>
Iš rakinamo garažo Klaipėdoje pavogtas 12 tūkst. vertės automobilis / J. Kalinsko/ ELTOS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Skelbiama, kad 15.59 val. Jurginų gatvėje pastebėta, kad iš rakinamo garažo pagrobtas automobilis „Nissan Qashqai“, pagamintas 2016 m.

Policijos duomenis patirtas nuostolis siekia 12 tūkst. eurų.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.

Šiame straipsnyje:
automobilis
vagystė
Klaipėda
Garažas
pavogė automobilį

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų