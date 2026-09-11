Iš rakinamo garažo Klaipėdoje pavogtas 12 tūkst. vertės automobilis

Skelbiama, kad 15.59 val. Jurginų gatvėje pastebėta, kad iš rakinamo garažo pagrobtas automobilis „Nissan Qashqai“, pagamintas 2016 m.
Policijos duomenis patirtas nuostolis siekia 12 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Klaipėdoje ketvirtadienį buvo pavogtas automobilis, pranešė Policijos departamentas.
Skelbiama, kad 15.59 val. Jurginų gatvėje pastebėta, kad iš rakinamo garažo pagrobtas automobilis „Nissan Qashqai“, pagamintas 2016 m.
Policijos duomenis patirtas nuostolis siekia 12 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
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