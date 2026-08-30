Prie vairo – ir girtas ugniagesys

1991 metais gimęs ugniagesys buvo sustabdytas šeštadienį, 15.05 val., Rietavo Vatušių gatvėje. Ne tarnybos metu ir neuniformuotas ugniagesys vairavo automobilį „Opel Zafira“. Jam nustatytas 1,73 prom. girtumas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 281-1 str. 1 d.
Tą pačią dieną, 18.17 val., Klaipėdos rajono Slengių kaime buvo sustabdytas automobilis „KIA“, kurį vairavo 1958 m. gimęs vyras.
Vairuotojui nustatytas 1,92 prom. neblaivumas.
Pradėtas tyrimas pagal LR BK 291-1 str. 1d.
Šeštadienį penktą valandą ryto Kretingoje, Melioratorių gatvėje, policijos buvo sustabdytas automobilis „Peugeot“.
1990 metais gimusi mašinos vairuotoja įtariama apgadinusi kieme stovėjusį automobilį BMW. Vairuotoja iš įvykio vietos pasišalino.
Automobilio „Peugeot“ vairuotojai nustatytas 2,57 prom. neblaivumas, jai įteiktas šaukimas.
Sekmadienį, 1.12 val., Kretingos rajono Erlėnų kaime 1997 metais gimusiam automobilio „Volvo" vairuotojui nustatytas 1,97 prom. neblaivumas.
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