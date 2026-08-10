Policininkai su tarnybiniu šunimi Rietave rado auginamas kanapes

Ūkiniame pastate rastos trys, kaip įtariama, augalų džiovyklės ir devyni stiklainiai su augalinės kilmės, galimai draudžiamomis medžiagomis, keturi smulkintuvai bei elektroninės svarstyklės.
Ūkiniame pastate, atskiroje patalpoje rasta įranga, galimai skirta draudžiamoms kanapėms auginti, bei 17 plastikinių kibirų su juose augusiais augalais, turinčiais kanapėms būdingų požymių, kitoje ūkinio pastato patalpoje rasti dar trys kibirai su galimai draudžiamais augalais.
Taip pat ūkiniame pastate rasta ir paimta 16 pakelių cigarečių, kurios nėra pažymėtos Lietuvos teisės aktų nustatyta tvarka.
Pirmą kartą į pareigūnų akiratį patekęs įtariamasis buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę, vėliau jam paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Naujausi komentarai