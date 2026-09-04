 Policijos švyturėliai išgąsdino klaipėdiečius

Policijos švyturėliai išgąsdino klaipėdiečius

2026-09-04 13:16
Klaudija Audickaitė

Naktį prie Pempininkų fontano pasirodę policijos automobiliai su įjungtais švyturėliais privertė kai kuriuos klaipėdiečius sunerimti. Socialiniuose tinkluose netruko klausimų, kas nutiko Taikos prospekte ir ar aplinkiniams reikėtų nerimauti.

Sunerimo: naktį prie Pempininkų fontano pastebėti du policijos ekipažai su įjungtais švyturėliais privertė gyventojus spėlioti, kas nutiko.
Sunerimo: naktį prie Pempininkų fontano pastebėti du policijos ekipažai su įjungtais švyturėliais privertė gyventojus spėlioti, kas nutiko. / Feisbuko grupės „Klaipėdos Reidai II“ nuotr.

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Apie situaciją klaipėdiečiai pradėjo dalintis informacija „Facebook“ grupėje „Klaipėdos reidai II“.

Vienas gyventojas pastebėjo du policijos ekipažus, stovinčius vidurinėje Taikos prospekto juostoje ties Pempininkų fontanu.

„Policija su švyturėliais stovi vidurinėje juostoje ties Taikos pr. Pempininkų fontanu, du ekipažai. Esu krūmuose pritūpęs tykiai ir stebiu“, – naktį viešai rašė klaipėdietis.

Kiti gyventojai taip pat neslėpė nerimo. Pareigūnų automobiliai su švyturėliais naktį prie gyvenamųjų namų kai kuriems pasirodė kaip ženklas, kad galėjo nutikti kažkas rimto.

Vis dėlto policijos pareigūnai nuramino – įvykis buvo nereikšmingas.

Kaip paaiškėjo, policija buvo iškviesta gavus pranešimą, kad Taikos prospekte neblaivi mergina atsisako išeiti iš buto.

Tačiau atvykus pareigūnams paaiškėjo, kad mergina jau buvo išėjusi.

Policijos atstovų teigimu, pareiškimų dėl įvykio taip pat negauta.

Šiame straipsnyje:
policija
Pempininkai
švyturėliai
neblaivi mergina
konfliktas
gyventojai
Taikos prospektas

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