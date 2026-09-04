Policijos švyturėliai išgąsdino klaipėdiečius

Apie situaciją klaipėdiečiai pradėjo dalintis informacija „Facebook“ grupėje „Klaipėdos reidai II“.
Vienas gyventojas pastebėjo du policijos ekipažus, stovinčius vidurinėje Taikos prospekto juostoje ties Pempininkų fontanu.
„Policija su švyturėliais stovi vidurinėje juostoje ties Taikos pr. Pempininkų fontanu, du ekipažai. Esu krūmuose pritūpęs tykiai ir stebiu“, – naktį viešai rašė klaipėdietis.
Kiti gyventojai taip pat neslėpė nerimo. Pareigūnų automobiliai su švyturėliais naktį prie gyvenamųjų namų kai kuriems pasirodė kaip ženklas, kad galėjo nutikti kažkas rimto.
Vis dėlto policijos pareigūnai nuramino – įvykis buvo nereikšmingas.
Kaip paaiškėjo, policija buvo iškviesta gavus pranešimą, kad Taikos prospekte neblaivi mergina atsisako išeiti iš buto.
Tačiau atvykus pareigūnams paaiškėjo, kad mergina jau buvo išėjusi.
Policijos atstovų teigimu, pareiškimų dėl įvykio taip pat negauta.
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