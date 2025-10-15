Policija prašo pagalbos nustatant eismo įvykių liudininkus

Kaip skelbė pareigūnai, rugsėjo 6 d. apie 23.29 val. Klaipėdoje, Herkaus Manto g. ir P. Lideikio g. sankryžoje, susidūrė automobilis „Audi“ ir elektrinė mikrojudumo priemonė, kurios vairuotojas iš eismo įvykio vietos pasišalino.
Tuo tarpu rugsėjo 9 d. apie 17 val. Klaipėdoje, Šilutės pl. ir Mainų g. sankryžoje, susidūrė automobiliai „Subaru“ ir „VW Passat“. Automobilis „VW Golf“, kurio vairuotojas gali suteikti tyrimui reikšmingos informacijos, iš eismo įvykio vietos pasišalino.
Mačiusius eismo įvykius ar tuo metu pravažiavusius su vaizdo registratoriumi, policija prašo informuoti telefonu +370 700 61183 arba el. paštu: [email protected]
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
Naujausi komentarai