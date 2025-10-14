Po tragiškos avarijos – Šaulių sąjungos prašymas: parodykime, kad vaikai neliko visai vieni

„Broliai ir sesės, vėl nelaimė mūsų šauliškoje šeimoje.
Tragiškoje avarijoje žuvo Klaipėdos apskrities rinktinės jaunojo šaulio mama – šviesus, nuoširdus žmogus, viena auginusi keturis vaikus.
Ji visada spinduliavo gerumu, rūpinosi kitais, mylėjo savo vaikus labiau už viską.
Dabar mažieji liko be mamos – be jos šypsenos, švelnumo ir širdies.
Mūsų jaunasis šaulys po sunkios traumos yra gydomas Kaune.
Susitelkime ir padėkime vaikams šiuo sunku metu. Parodykime, kad jie neliko visai vieni“, – rašė Šaulių sąjunga.
Kiek anksčiau Egidijos sesuo Jurgita portalui kauno.diena.lt teigė, kad žuvusioji vairavo automobilį „BMW 3 series“.
Jurgita teigė, kad be mamos liko 21 ir 17 metų sūnūs, 13-os ir 4-erių mergaitės.
„Man dabar – lyg pragaras, iš kurio neina pabusti. Dabar dievulio tik prašau, kad galėčiau sesės vaikus pasiimti, globoti, nes jie man – kaip mano vaikai. Mes visur kartu, viska išgyvendavom kartu – ir skausmą, ir džiaugsmą“, – sakė Jurgita.
Kaip jau skelbta, nelaimė įvyko šeštadienį, 15.55 val., Rudynų kaimo ribose, kelyje Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda.
Policijos duomenimis, automobilis „Toyota Prius“, vairuojamas moters, gimusios 1965 metais, išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su automobiliais: „BMW 3 series“, vairuojamu moters, gimusios 1982 metais, ir „VW Toureg“, vairuojamu vyro, gimusio 1968-aisiais.
Per eismo įvykį žuvo automobilių „Toyota Prius“ ir „BMW 3 series“ vairuotojos bei sužaloti kartu automobiliuose važiavę aštuoni nepilnamečiai.
Kaip vakar komentavo Tauragės apskrities policijos atstovė Lina Banienė, trys vaikai, kurie važiavo „Toyota“ automobiliu, vairuojamu moters, gimusios 1965 metais, yra medikų rankose. Dviejų mergaičių ir vieno berniuko būklė – sunki.
Taip pat sunkios būklės yra ir nepilnametė, vykusi BMW automobiliu.
Šaulių sąjunga galinčių prisidėti finansiškai prašo paramą pervesti žuvusiosios seseriai.
Jurgita Tarozienė
LT887300010029921808
Paskirtyje būtina nurodyti: PARAMA EGIDIJOS VAIKAMS
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
Naujausi komentarai