Po jaunuolių viražų – brangios bėdos

Nuotraukas perdavė policijai
Į visuomenę pagalbos kreipėsi nukentėjusi moteris, kurios visureigis buvo apdaužytas Palangos riedlenčių parko automobilių stovėjimo aikštelėje.
„Sekmadienį, apie 15 val., prie Palangos riedlenčių parko esančioje stovėjimo aikštelėje jaunuolis elektriniu dviračiu apgadino automobilį. Atpažįstančius šį jauną vaikiną prašome susisiekti su manimi asmenine žinute. Dėkojame pilietiškiems asmenims, kurie apie įvykį nedelsdami pranešė policijai ir spėjo padaryti jaunuolio nuotrauką“, – į gyventojus kreipėsi mašinos savininkė.
Vietiniai suabejojo, ar tokia transporto priemone turi teisę važinėti nepilnametis. Elektrinis dviratis labai panašus į mopedą.
„Mano nuomone, tai jau nebe dviratis. Dažnu atveju tokie aparatai net neturi pedalų, o jų galia siekia nuo 1,5–3 kW, kartais net iki 7 kW. Tai labiau mini motociklai nei dviračiai. Man kyla tik vienas klausimas – kur tėvų atsakomybė ir mąstymas, kai vaikams perkami tokie mini motociklai, o jie važinėja miestuose bet kaip ir neatsakingai?“ – pasipiktinęs klausė vienas vyriškis.
7 – tiek tūkstančių eurų gali kainuoti paspirtukininko apdaužyto visureigio remontas.
Priekinis ratas – ore
Paaiškėjo, kad du kelių erelius užfiksavo praeiviai. Policijai perduota informacija ir nuotraukos.
Tačiau pačią mašinos savininkę labiausia pribloškė, kad kaltininkai didžiuojasi savo veiksmais ir dalijasi vaizdo įrašu.
Vaizdo įraše matyti, kaip jaunuolis elektriniu dviračiu pakelia priekinį ratą, kurį laiką mėgina važiuoti tik galiniu ratu.
Keliolikos sekundžių įraše matyti, kaip vaikinas jau nebesuvaldo savo transporto priemonės ir bėga šalia jos, o priekyje matyti baltas automobilis, kurį savininkė aptiko apgadintą.
Paties smūgio į mašiną įraše nematyti.
Remontas kainuos nepigiai
Moters paviešintoje nuotraukoje užfiksuota, kad ten stovėjo prabangus automobilis „Genesis GV80“. Tokio naujo visureigio kaina viršija 83 tūkst. eurų.
Nuotraukoje matyti sulaužytas bamperis, tikėtina, kad nulaužti jo laikikliai, pažeistos apatinės grotelės. Iš styrančių detalių galima spėti, kad sulaužyti parkavimo davikliai ir jų laikikliai.
Tokios mašinos remontas gali atsieiti nuo 2,5 tūkst. iki 4,5 tūkst. eurų.
O jei paaiškėtų, kad nukentėjo radaras, priekinė kamera ar kiti įrangos komponentai, remontas gali kainuoti ir 4,5 tūkst. – 7 tūkst. eurų.
Nukentėjusios moters istorija sujaudino aplinkinius, žmonės dalijosi įvairiomis patirtimis ir žalomis, patirtimis dėl neatsakingo jaunuolių elgesio.
Vienos moteris vos neparbloškė paspirtukininkė, kitą taranavo, vos išlipus iš mašinos. Paspirtukininkas po smūgio nurūko savais keliais, o moteris liko šalia sudaužyto kompiuterio.
„Mane labiausiai sukrėtė tai, kad šie vaikinai dar dalijosi vaizdo įrašu uždarose grupėse. Praeiviai matė, kaip jaunuolis šia transporto priemone važinėjo gal 20 minučių 50 km/val. greičiu. O visa tai baigėsi smūgiu į mašiną. Turtingi tėvai negaili kelių tūkstančių eurų pavojų keliantiems vaikų žaisliukams, tačiau neturi jokios atsakomybės prieš kitus žmones. Mes viešinome šią istoriją vien tam, kad policija atkreiptų dėmesį, daugiau patruliuotų, o politikai peržiūrėtų tvarkas ir įstatymus“, – patikino mašinos savininkė.
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