Per pirmąją gruodžio savaitę Klaipėdos apskrityje užfiksuota 412 KET pažeidimų

Gruodžio 4 d. apie 07.19 val. Klaipėdos rajone, kelyje Kaunas–Jurbarkas–Šilutė, sustabdytam automobilio „Peugeot“ vairuotojui nustatytas 0,63 prom. neblaivumas.
Gruodžio 5 d. apie 19.55 val. Klaipėdoje, Šilutės plente, sustabdytam 47-erių automobilio „Volkswagen“ vairuotojui nustatytas 0,71 prom. neblaivumas.
Gruodžio 6 d. apie 00.20 val. Klaipėdoje, Rumpiškės gatvėje, 20 metų „Mercedes Benz“ vairuotojui nustatytas 0,78 prom. neblaivumas. Apie 16.35 val. Klaipėdos rajone, Goberiškės kaime, sustabdžius 33-ejų „Peugeot“ vairuotoją, nustatyta, kad jis galimai buvo apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.
Gruodžio 7 d. apie 00.45 val. Klaipėdoje, Šilutės plente, sustabdytam 38-erių „Opel“ vairuotojui nustatytas 0,98 prom., o tą pačią dieną apie 21.07 val. Klaipėdos rajone, Kretingalėje, 68-erių „Ford“ vairuotojui – 1,36 prom. neblaivumas. Apie 16.23 val. Klaipėdos rajone, Plikių miestelyje, 36-erių „Opel“ vairuotojui nustatytas 1,49 prom. neblaivumas.
Taip pat užfiksuota, kad trys neblaivūs vairuotojai vairavo neturėdami tam teisės.
Teisės vairuoti neturėjo dar septyni pareigūnų patikrinti vairuotojai.
Neblaivus ir dviratininkas
Gruodžio 4 d. apie 15.25 val. Klaipėdoje, Nendrių gatvėje, sustabdytam 54-erių dviratininkui nustatytas 2,16 prom. neblaivumas.
Per savaitę Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai taip pat užfiksavo, kad dešimt vairuotojų neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio įrenginiais, devyni vairuotojai ir vienas keleivis nesegėjo saugos diržų, po du lenkė vietose, kuriose tai daryti draudžiama ir nepraleido pėsčiųjų, net 72 – nepaisė šviesoforo signalų reikalavimų.
Mobiliuoju greičio matuokliu per savaitę užfiksuoti 289, kitomis priemonėmis – dar du leistino greičio viršijimo atvejai.
