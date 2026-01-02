Įsiutino vyro elgesys judrioje gatvėje: donoras

Šitokį elgesį Birštono gatvėje praėjusių metų gruodžio 31-ąją 23.20 val. vaizdo registratoriumi užfiksavo pravažiuojantis vairuotojas. Čia matyti neleistinoje vietoje gatvę kertantis tamsiai apsirengęs vyras. Tuo metu, kai jis ėjo, transporto priemonių srautas buvo išties intensyvus.
Vaizdo medžiaga iš įvykio vietos pasidalyta feisbuko grupėje „Reidas TV“. Užfiksuotas pėsčiojo elgesys gerokai įsiutino internautus. Eismo taisyklių nepaisiusiam vyrui šie negailėjo kritikos. „Matyt, jis dar ant kapoto nėra važiavęs, kai pavažiuos elgsis protingiau. Nemirtingas jaučiasi arba kaip katinas galvoja, kad devynias gyvybes turi. Į dantis kėgliui. Donoras“, – socialiniame tinkle komentavo žmonės.
Administracinių nusižengimų kodekse (ANK) rašoma, kad pėsčiųjų judėjimas per važiuojamąją kelio dalį arba judėjimas ja ten, kur draudžiama, dviračius, motorinius dviračius, elektrines mikrojudumo priemones vairuojančių asmenų, pėsčiųjų, vadeliotojų ir kitų asmenų, kurie naudojasi keliais, nepaklusimas eismo reguliavimo signalams, kelio ženklų, ženklinimo reikalavimų, eismo tvarkos automagistralėse ir greitkeliuose nesilaikymas, Kelių eismo taisyklėse pėstiesiems, dviračių, motorinių dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams ir vadeliotojams nustatytų elgesio tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui reikalavimų nesilaikymas arba dviračių, motorinių dviračių vairuotojams ir (ar) keleiviams, elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams reikalavimo naudoti šalmą nesilaikymas užtraukia baudą nuo 20 iki 40 eurų.
